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Meydan okudu

Meydan okudu
Hadise, dün pop dünyasındaki rekabeti kızıştıracak bir paylaşım yaptı. Güzel popçu; Demet Akalın, Hande Yener ve Gülşen gibi rakiplerine meydan okudu. İnstagram'da "Kural 1 : Asla 2 numara olma" diye bir mesaj yayınlayan Hadise, yaz boyunca plajlarda esen rekabet rüzgarlarının sahnelerde de devam edeceğinin sinyallerini verdi.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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