Hadise, dün pop dünyasındaki rekabeti kızıştıracak bir paylaşım yaptı. Güzel popçu; Demet Akalın, Hande Yener ve Gülşen gibi rakiplerine meydan okudu. İnstagram'da "Kural 1 : Asla 2 numara olma" diye bir mesaj yayınlayan Hadise, yaz boyunca plajlarda esen rekabet rüzgarlarının sahnelerde de devam edeceğinin sinyallerini verdi.