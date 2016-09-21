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Mehmet krizi

Mehmet krizi
Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu 'la yaz başından beri birlikte olan Maral Büyüksaraç'ın aşkı çabuk bitti. İddiaya göre Büyüksaraç'la Aslan'ın arasına 2. bir Mehmet girdi.

Güzel oyuncu, bir tekne partisinde işadamı Mehmet Germiyanlıgil'le samimi bir şekilde sohbet etti. İddiaya göre bunu duyan Mehmet Aslan da kıskançlık krizine girdi. Sevgililer, tartışma sonrasında ayrılık kararı aldı.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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