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Kıvanç Tatlıtuğ'la eşi Başak Dizer'in Amerika tatili son hızla devam ediyor. Florida'da adeta ikinci balayı yapan ünlü çift, önceki gün el ele yürüyüşe çıktı. Aynı renk kıyafetleriyle dikkat çeken ikili, liseli aşıklar gibiydi. Dizer, instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına "19.06" şeklinde tarih düşerek bu anlarını ölümsüzleştirdi.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Gazete
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