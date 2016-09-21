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Kışa hazırlık

Kışa hazırlık
Nefise Karatay, önceki gün kızı Maya ile Zorlu'da alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Karatay, bir yaşındaki kızıyla AVM'deki mağazaları dolaştı. Alıveriş sonrası habercilerle sohbet eden eski manken "Havalar soğumaya başladı. Ben de Maya için kışlık bir şeyler bakmaya geldim" dedi.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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