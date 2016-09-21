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zirvede

Kırgın Çiçekler zirvede
Dizi tutkunları bu sezon da atv'ye kilitlendi. Geçtiğimiz sezona damgasını vuran Kırgın Çiçekler, önceki gün yeni sezona merhaba dedi. Dizi geçen sezon olduğu gibi tüm rakiplerini geride bıraktı.

Tüm kişilerde 7,04 izlenme oranına ve 20,30 izlenme payına ulaşan dizi; AB Sosyal Statü'de 5,10 izlenme oranına ve 15,23 izlenme payına sahip oldu. Rakip tanımayan Kırgın Çiçekler; 20+ABC1 Statüsü'nde ise 5,68 izlenme oranı ve 16,15 izlenme payıyla tüm kategorilerde birinci oldu.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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