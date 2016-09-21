Kırgın Çiçekler zirvede

Dizi tutkunları bu sezon da atv'ye kilitlendi. Geçtiğimiz sezona damgasını vuran Kırgın Çiçekler, önceki gün yeni sezona merhaba dedi. Dizi geçen sezon olduğu gibi tüm rakiplerini geride bıraktı.
Tüm kişilerde 7,04 izlenmeoranına ve 20,30 izlenmepayına ulaşan dizi; AB Sosyal Statü'de 5,10 izlenme oranına ve 15,23 izlenme payına sahip oldu. Rakip tanımayan Kırgın Çiçekler;20+ABC1 Statüsü'nde ise 5,68izlenme oranı ve 16,15 izlenmepayıyla tüm kategorilerdebirinci oldu.
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