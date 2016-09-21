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Hasret giderdi

Hasret giderdi
Müjde Uzman, geçtiğimiz gün uzun süredir görmediği bir bayan arkadaşıyla Zorlu'da buluşup hasret giderdi. İkili, öncelikle keyifli bir yemek yedi. Arkadaşıyla koyu bir sohbete dalan Uzman, daha sonra mağazaları dolaşıp bol bol kışlık alışveriş yaptı.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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