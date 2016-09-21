Meslektaşı Anıl Altan'la bu ayın başında dünyaevine giren Pelin Akil, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere yansıdı. Güler yüzlü oyuncu, "Evlilik nasıl gidiyor diye soran gazetecilere "Evlilik süper. Her şey çok güzel gidiyor" diye yanıt verdi.



Aydın HAMZA