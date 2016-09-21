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Benjamin Cihan

Benjamin Cihan
Yıllardır küs olan Irmak Ünal'la babası Cihan Ünal, arasından artık su sızmıyor. Önceki gün güzel oyuncu babasıyla çekilen bir fotoğrafını "Aşk için doğmuş" notuyla instagram'da paylaştı. 70 yaşındaki usta oyuncunun gençlere taş çıkaran kasları ise dikkat çekti. Ünal'a "Benjamin Cihan" yorumları yapıldı.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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