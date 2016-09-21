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Aman dikkat!

Aman dikkat!
Oyuncu 'la sevgilisi Hakan Baş, önceki gece Emirgan'da trafikte seyir halindeyken objektiflere yansıdı. Soral, gülümseyerek poz verirken sevgilisinin yorgun hali dikkat çekti.

Güzel oyuncu, sıkışan trafikte görüntü almaya çalışan habercileri uyarmayı ihmal etmedi. Bensu Soral, eliyle gazetecilere 'Araçlara dikkat edin!' uyarısında bulundu.

Doğan SAVAŞ
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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