  1. Hasret giderdi
  2. Aman dikkat!

2 milyon keyfi

2 milyon keyfi
Şarkıcı Yaşar İpek, şu sıralar büyük ilgi gören 'Haybeye' adlı yeni single çalışmasının keyfini sürüyor. Sanatçının yeni şarkısı, Youtube'da yaklaşık 2 milyon izlenme rakamına ulaştı. , "Tüm sevenlerime teşekkür ediyorum" dedi.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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