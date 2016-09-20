Zirveye ambargo

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Seviyor Sevmiyor'un başarısı hız kesmiyor. Sevilen dizi bu hafta da tüm kategorilerde en çok izlenen yapım olarak 100 program arasında zirveye yerleşti. Tüm kişilerde 4,46 izlenme oranı ve 13,87 izlenme payına sahip olan dizi AB Sosyal Statü'de ise yüzde 5,80 izlenme oranı ve 18,73 izlenme payına ulaştı.