Uzaylıyla toplantıda

Amerika'daki bir konferans için önceki gün Washington'a giden sosyetik avukat Şebnem Işık Ersoy, Smithsonian Havacılık ve Uzay Müzesi'ni ziyaret etti. Uzaylı kostümü giyen bir kişiyle fotoğraf çektiren ünlü avukat, bu kareyi instagram'da "Bugün bir uzaylıyla toplantım var" notuyla paylaştı.