Sıfır beden Derin

Sosyetik Derin Mermerci, yeni görüntüsüyle şaşırttı! Geçtiğimiz yıl ikizleri Lal ve Mila'yı dünyaya getiren Mermerci, bir deri bir kemik haliyle dikkat çekti. Eşi Cem Aydın ve ikizleriyle önceki gün Ege Denizi'nin tadını çıkaran Mermerci, bu kareye "Acaba Fethiye'ye mi taşınsak?" notu düştü.



Kısa sürede çok zayıflayan Mermerci'nin takipçileri "İkizler Derin'i eritti" diye yorum yazdı. Adeta sıfır beden olan sosyetik güzelin bazı muzip hayranları ise "Afrika'ya taşının" diye espri yaptı.