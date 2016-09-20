Sıfır beden Derin

Sosyetik DerinMermerci, yenigörüntüsüyle şaşırttı!Geçtiğimiz yıl ikizleriLal ve Mila'yı dünyayagetiren Mermerci, birderi bir kemik haliyledikkat çekti. Eşi CemAydın ve ikizleriyleönceki gün EgeDenizi'nin tadınıçıkaran Mermerci,bu kareye "AcabaFethiye'ye mitaşınsak?" notu düştü.
Kısa sürede çokzayıflayan Mermerci'nintakipçileri "İkizler Derin'ieritti" diye yorum yazdı.Adeta sıfır beden olansosyetik güzelin bazı muziphayranları ise "Afrika'yataşının" diye espri yaptı.
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