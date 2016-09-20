Okul zamanı

Dün sabah itibariyle ilk ders zili çaldı. Milyonlarca öğrenci gibi ünlü isimlerin çocukları da ders başı yaptı. MehmetAli Erbil, TuğbaCoşkun, Ebru Şallı,Harun Tan, MustafaSandal ve Hande Acar gibi sanat ve sosyetenin ünlü isimleri çocuklarının okullarına giderek onların mutluluğunu paylaştı. Gurur ve mutluluğu aynı anda yaşayan ünlü isimler çocuklarıyla çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında yayınladı.
Ebru Şallı ve eski eşi HarunTan da ilkokula başlayanküçük oğulları Pars'ınheyecanını paylaştı. Tan,oğluyla poz verdi, Şallı dabu anı fotoğraf çekerekölümsüzleştirdi.
Üç çocuk annesi Hande Acar iseoğlu Aslan'ı okula götürürkençektiği bu kareyi "Gözümdenuyku akarken yavru canlarayazık" mesajıyla yayınladı.
Mustafa Sandal da öğrencilerle empati yaptı.Popçu, küçük oğlu Yavuz'la çektiği bu kareye"Neee! Tatil bitti mi? Okul mu? Yok canımifadesi" notu düştü.
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