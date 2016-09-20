  1. Londra’da Tülin şov
  2. Ekonomi dersi

Okul zamanı

Okul zamanı
Dün sabah itibariyle ilk ders zili çaldı. Milyonlarca öğrenci gibi ünlü isimlerin çocukları da ders başı yaptı. Mehmet Ali Erbil, Tuğba Coşkun, Ebru Şallı, Harun Tan, Mustafa Sandal ve Hande Acar gibi sanat ve sosyetenin ünlü isimleri ın okullarına giderek onların mutluluğunu paylaştı. Gurur ve mutluluğu aynı anda yaşayan ünlü isimler çocuklarıyla çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında yayınladı.


Ebru Şallı ve eski eşi Harun Tan da ilkokula başlayan küçük oğulları Pars'ın heyecanını paylaştı. Tan, oğluyla poz verdi, Şallı da bu anı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.



Üç çocuk annesi Hande Acar ise oğlu Aslan'ı okula götürürken çektiği bu kareyi "Gözümden uyku akarken yavru canlara yazık" mesajıyla yayınladı.


Mustafa Sandal da öğrencilerle empati yaptı. Popçu, küçük oğlu Yavuz'la çektiği bu kareye "Neee! Tatil bitti mi? Okul mu? Yok canım ifadesi" notu düştü.
Etiketler: ,
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar