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Londra’da Tülin şov

Londra’da Tülin şov
Ünlü model , Londra Moda Haftası kapsamında Türk markası Barrus'un defilesinde baş manken olarak podyuma çıktı. Ünlü manken, performansıyla izleyenleri büyüledi. Allure dergisi tarafından dünyanın en iyi 16. top modeli seçilen Şahin, davetliler tarafından ayakta alkışlandı.
Etiketler:
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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