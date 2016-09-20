Krizle geldi

Amerikalı yıldız LindsayLohan, Türkiye'de! Öncekigece Atatürk Havalimanı'ndaobjektiflere yansıyan Lohan'ınyorgun görüntüsü dikkat çekti.İmza attığı skandallarla magazingündeminden düşmeyen oyuncununuçakta menajeriyle yaşadığı küçükbir sorundan dolayı ağlama krizinegirdiği öğrenildi.
YÜZÜNÜ GİZLEMEK İSTEDİ
B4L şirketi ile 2 milyon dolarlıkbir anlaşmaya imza atmak içinTürkiye'ye gelen Lohan'ın keyfi isekendisini karşılayan Ümit Akbulut'ugörünce yerine geldi. Havalimanındankalacağı Grand Tarabya Oteli'nedoğru hareket eden ünlü oyuncu,gazetecilerin görüntü almaması içinyüzünü elleriyle kapattı.
KAFA KARIŞTIRAN MESAJ
Ağlamaktan gözlerinin şiştiği görülen Lindsay Lohan, önceki sabah otel odasından paylaştığı fotoğrafla da akılları karıştırdı. Yunan işadamı Dennis Papageorgiou'yla yeni bir aşka yelken açan Lohan, paylaşımına "Yalnız kalmakinsanın kendini bulması için eniyi yoldur" notunu düştü. Takipçileri bu mesajı "Lohan'ın yeni aşkı kısasürdü" diye yorumladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.