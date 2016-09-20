Krizle geldi

Amerikalı yıldız Lindsay Lohan, Türkiye'de! Önceki gece Atatürk Havalimanı'nda objektiflere yansıyan Lohan'ın yorgun görüntüsü dikkat çekti. İmza attığı skandallarla magazin gündeminden düşmeyen oyuncunun uçakta menajeriyle yaşadığı küçük bir sorundan dolayı ağlama krizine girdiği öğrenildi.



YÜZÜNÜ GİZLEMEK İSTEDİ

B4L şirketi ile 2 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye gelen Lohan'ın keyfi ise kendisini karşılayan Ümit Akbulut'u görünce yerine geldi. Havalimanından kalacağı Grand Tarabya Oteli'ne doğru hareket eden ünlü oyuncu, gazetecilerin görüntü almaması için yüzünü elleriyle kapattı.



KAFA KARIŞTIRAN MESAJ

Ağlamaktan gözlerinin şiştiği görülen Lindsay Lohan, önceki sabah otel odasından paylaştığı fotoğrafla da akılları karıştırdı. Yunan işadamı Dennis Papageorgiou'yla yeni bir aşka yelken açan Lohan, paylaşımına "Yalnız kalmak insanın kendini bulması için en iyi yoldur" notunu düştü. Takipçileri bu mesajı "Lohan'ın yeni aşkı kısa sürdü" diye yorumladı.



