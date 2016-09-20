  1. Sıfır beden Derin
  2. Zirveye ambargo

Koş Bade koş vapur kaçmasın

Koş Bade koş vapur kaçmasın
İşadamı Malkoç Süalp'le boşandıktan sonra hayatına Adalar'daki evinde devam eden Bade İşçil, önceki gün City's'deydi. AVM'de tek başına dolaşan güzel oyuncu, zamanın nasıl geçtiğini anlayamadı. Koşarak AVM'den çıkan İşçil, "Vapur saati yaklaşmış, kaçırmamalıyım" dedi.
Etiketler:
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar