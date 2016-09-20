Hedefi 12’den vurdu

'İkimizin Yerine' adlı filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak olan SerenaySarıkaya, bir sonraki projesine ise çok sıkı hazırlanıyor. Haftada 3 gün Yaban Akademi bünyesinde atıcılık dersleri alan güzel oyuncu, dün instagram'dan paylaştığı videoyla hayranlarına "Sürprizlerehazırlıklı olun" mesajı verdi. Videoda hedefi 12'denvurduğu gözlenenSerenay Sarıkaya'nın şimdilik yeni projesinin detaylarını sır gibi sakladığı öğrenildi.
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