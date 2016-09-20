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Hedefi 12’den vurdu

Hedefi 12’den vurdu
'İkimizin Yerine' adlı filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak olan Serenay Sarıkaya, bir sonraki projesine ise çok sıkı hazırlanıyor. Haftada 3 gün Yaban Akademi bünyesinde atıcılık dersleri alan güzel oyuncu, dün instagram'dan paylaştığı videoyla hayranlarına "Sürprizlere hazırlıklı olun" mesajı verdi. Videoda hedefi 12'den vurduğu gözlenen 'nın şimdilik yeni projesinin detaylarını sır gibi sakladığı öğrenildi.
Etiketler:
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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