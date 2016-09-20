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Ekonomi dersi

Magazin dünyasının en şık giyinen isimlerinden , bir AVM’nin indirim günlerinde alışveriş yaptı. Ulusoy, “Kolay para kazanmıyorum, kolay harcayacak kadar aptal değilim” diyerek

Ekonomi dersi
Yaz aylarını işadamı sevgilisi Hacı Sabancı'nın lüks teknesiyle Mikonos ve İbiza'da yaptığı rüya gibi bir tatille geçiren Özge Ulusoy, önceki gün katıldığı 212 AVM'deki Garaj Günleri'nde çarpıcı açıklamalar yaptı. Daha önce sevgilisinin milyon dolarlık yatında 49.90 liralık bikinisiyle boy gösterdiği için eleştirilen güzel model, suskunluğunu bozdu.

İNDİRİMİ KAÇIRMIYOR
Ulusoy, "İndirimleri sıkı takip ederim. Çok kolay para kazanmıyorum. Kolay harcayacak kadar aptal değilim" dedi. Ünlü güzel, sezon sonundaki indirimlerle gardırobuna çok güzel parçalar eklediğini de söyledi.

AYAKKABI VE ÇANTA
En çok ayakkabı ve çantaya para harcadığını söyleyen Ulusoy, indirimden alışveriş yaptığı için her zaman hesabını bildiğini ifade etti. Ulusoy, sevgilisinin kendisi için 20 bin euroluk (yaklaşık 65 bin lira) alışveriş yaptığı ve tatilde bin liralık bikini giydiği iddialarını ise yalanladı. Güzel model "Böyle bir şey mümkün mü? Ben kimsenin gardırobuma müdahale etmesine izin vermem" diye konuştu.

TÜYO VERDİ
Markalara bağlı kalmadan şık olabilineceğini söyleyen Ulusoy, sık sık Taksim'deki pasajlara ve semt pazarlarına uğruyor. Güzel model, ucuz ve trend olan parçalarla marka olanları beraber kombinleyip kendi stilini oluşturduğunu söyledi.
Etiketler:
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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