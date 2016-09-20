Ekonomi dersi

Yaz aylarını işadamı sevgilisi HacıSabancı'nın lüks teknesiyleMikonos ve İbiza'da yaptığı rüyagibi bir tatille geçiren Özge Ulusoy,önceki gün katıldığı 212 AVM'dekiGaraj Günleri'nde çarpıcı açıklamalaryaptı. Daha önce sevgilisinin milyondolarlık yatında 49.90 liralık bikinisiyleboy gösterdiği için eleştirilen güzelmodel, suskunluğunu bozdu.
İNDİRİMİ KAÇIRMIYOR Ulusoy, "İndirimleri sıkıtakip ederim. Çok kolay parakazanmıyorum. Kolay harcayacakkadar aptal değilim" dedi. Ünlügüzel, sezon sonundaki indirimlerlegardırobuna çok güzel parçalareklediğini de söyledi.
AYAKKABI VE ÇANTA
En çok ayakkabı ve çantaya para harcadığını söyleyen Ulusoy,indirimden alışveriş yaptığı için herzaman hesabını bildiğini ifade etti. Ulusoy, sevgilisinin kendisi için 20 bineuroluk (yaklaşık 65 bin lira) alışveriş yaptığı ve tatilde bin liralık bikini giydiği iddialarını ise yalanladı. Güzel model "Böyle bir şey mümkün mü? Benkimsenin gardırobuma müdahaleetmesine izin vermem" diye konuştu.
TÜYO VERDİ
Markalara bağlı kalmadan şık olabilineceğini söyleyen Ulusoy, sık sık Taksim'deki pasajlara ve semt pazarlarına uğruyor. Güzel model, ucuz ve trend olan parçalarla marka olanları beraber kombinleyip kendi stilini oluşturduğunu söyledi.
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