Bebek tepkisi

Hamile olduğu iddia edilen Aslı Enver ile sevgilisi Murat Boz, önceki gün ABD'den bir video paylaştı. New York'ta müziğe ritim tutarak eşlik eden ikiliye, Şahan Gökbakar "Allah ritminizi bozmasın. Acilen bir yuva kurun da babalığın tadını yaşa kardeşim" diye mesaj attı. Bebek haberlerini yalanlayan Boz ise yorumları sildi.