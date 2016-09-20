Barda kavga

Emre Karayel, yine agresifliğinin kurbanı oldu. İddiaya göre oyuncu, geçtiğimiz gün gittiği sosyetik bir mekanda tuvalet sırası için kavga etti. Yumruk attığı kişinin bir işadamının oğlu olduğunu öğrenen Karayel, apar topar kaçtı
Oyuncu Emre Karayel uslanmıyor! Geçtiğimiz yıllarda oyuncu FıratTanış'la film çekimi sırasında yumruk yumruğa kavga eden ünlü oyuncu, 2 yıl önce de katıldığı doğum günüpartisinde ünlü bir işadamıyla atışmıştı. İşadamının koruması tarafından burnu kırılan Karayel, aylarca İstanbul gecelerinde boy gösterememişti. Oyuncu geçtiğimiz günlerde bir barda karıştığı kavgayla akıllanmadığını bir kez daha gösterdi. İddiaya göre Bebek'teki bir gece kulübündearkadaşlarıyla eğlenen Karayel, mekanın lavabosunda sıra beklerken bir müşteriyle tartışmaya başladı.
YAPTIĞINA PİŞMAN OLDU
Alkolün etkisiyle öfkesine hakim olamayan Karayel, müşterinin yüzünü darp etti. Olay sonrası darp ettiği kişinin eski bir gazeteci ve işadamının oğlu olduğunu öğrenen Karayel'in kafasını ellerinin arasına alıp bir kenarda oturduğu ve "Ben nasıl böyle birşey yaptım" diye kendi kendine söylendiği iddia edildi. Daha sonra kendine gelen EmreKarayel, apar topar mekanı terk ederek evinin yolunu tuttuğu öğrenildi.
BU İLK VUKUATIDEĞİL
İki yıl önce bir işadamının koruması tarafından darp edilen Emre Karayel, aylarca evine kapanmıştı.
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