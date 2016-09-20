  1. Aile pozu
  2. Uzaylıyla toplantıda

Ata teneffüste

Ata teneffüste
Yeni filmi 'Olanlar Oldu'nun çekimlerine İzmir'in Sığacık Mahallesi'nde devam eden , işle tatili aynı anda yapıyor. Ünlü komedyen çekimlerden arta kalan vakitlerde Ege Denizi'nin tadını çıkarıyor.

Set ekibiyle keyifli anlar yaşayan Demirer, minik takipçilerinin yüzünü güldürmeyi de ihmal etmedi. Teknede muzip haller sergileyen komedyen "Teneffüste biz… İyi haftalar gencolar ve okula yeni başlayan gencolar" dedi.
Etiketler:
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar