Ata teneffüste

Yeni filmi 'Olanlar Oldu'nun çekimlerine İzmir'in Sığacık Mahallesi'nde devam eden Ata Demirer, işle tatili aynı anda yapıyor. Ünlü komedyen çekimlerden arta kalan vakitlerde Ege Denizi'nin tadını çıkarıyor.
Set ekibiyle keyifli anlar yaşayan Demirer, minik takipçilerinin yüzünü güldürmeyi de ihmal etmedi. Teknede muzip haller sergileyen komedyen "Teneffüste biz… İyi haftalar gencolar ve okula yeni başlayan gencolar" dedi.
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