İlişkilerini ilan ettikten sonra sosyal medyada adeta aşk şovu yapan Şükran Ovalı'yla Caner Erkin, herkesi imrendirmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın gözde futbolcusu Erkin'in önceki gün yeşil sahadan paylaştığı fotoğrafa aşkı Ovalı, "Seninle gurur duyuyorum aşkım" diye yorum yaptı.



Ünlü futbolcudan ise güzel sevgilisine jest gecikmedi. Caner Erkin aşkıyla çekilen bir kareyi instagram'da paylaştı. Yıldız futbolcu fotoğrafa da "Aşktan öte en değerli varlığımsın" notu düştü.