İlişkilerini ilan ettikten sonra sosyal medyada adeta aşk şovu yapan Şükran Ovalı'yla Caner Erkin, herkesi imrendirmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın gözde futbolcusu Erkin'in önceki gün yeşil sahadan paylaştığı fotoğrafa aşkı Ovalı, "Seninle gururduyuyorum aşkım" diye yorum yaptı.
Ünlü futbolcudan ise güzel sevgilisine jest gecikmedi. CanerErkin aşkıyla çekilen bir kareyi instagram'da paylaştı. Yıldız futbolcu fotoğrafa da "Aşktan öte en değerlivarlığımsın" notu düştü.
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