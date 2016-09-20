Vildan Atasever ile 4 buçuk yıllıkilişkisini geçen sene noktalayan İsmailHacıoğlu, bu yılın başında hayatını danseğitmeni Duygu Kaya Kumarki ilebirleştirmişti. Geçen hafta minik kızlarıYemin'i kucağına alan ikili, bebeklerininyüzünü önceki gün yaptıkları paylaşımlagösterdi. Hacıoğlu'nun ailesiyle çekilen bumutluluk pozuna takipçilerinden tebrikmesajları yağdı.
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