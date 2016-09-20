Vildan Atasever ile 4 buçuk yıllık ilişkisini geçen sene noktalayan İsmail Hacıoğlu, bu yılın başında hayatını dans eğitmeni Duygu Kaya Kumarki ile birleştirmişti. Geçen hafta minik kızları Yemin'i kucağına alan ikili, bebeklerinin yüzünü önceki gün yaptıkları paylaşımla gösterdi. Hacıoğlu'nun ailesiyle çekilen bu mutluluk pozuna takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.