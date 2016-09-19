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Ünlüler balığa çıktı

Ünlüler balığa çıktı
Balıkçılık kulübü tarafından düzenlenen 'Akdeniz Açık Deniz Sportif Balıkçılık Turnuvası' önceki gün Bodrum'da gerçekleşti. Turnuvada Alp Kırşan ve Engin Altan Düzyatan'ın da olduğu ünlü isimler mücadele etti. 'Sexy Boys Fishing Team' adlı takımı ile yarışan Alp Kırşan, "Av tutkum için tekne aldım. Balık tutmak benim için bir yaşam tarzı" dedi.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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