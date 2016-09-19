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Popçu İrem Derici, önceki gün Bodrum Kuum Otel'de sahne aldı. Şarkılarıyla hayranlarına eğlenceli saatler yaşatan Derici, pop dünyasındaki rekabeti kızıştıracak şu sözleri söyledi: "Bence şampiyon Gülşen, 300 bin sattı. Hepimizi sollayıp dağıttı. Biz onu geçemedik. Bükemediğin eli öpeceksin."
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Gazete
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