Popçu İrem Derici, önceki gün Bodrum Kuum Otel'de sahne aldı. Şarkılarıyla hayranlarına eğlenceli saatler yaşatan Derici, pop dünyasındaki rekabeti kızıştıracak şu sözleri söyledi: "Bence şampiyon Gülşen, 300 bin sattı. Hepimizi sollayıp dağıttı. Biz onu geçemedik. Bükemediğin eli öpeceksin."