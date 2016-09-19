Salıncakta veda pozu

Bütün bir yazı Çeşme'de geçiren manken Irmak Atuk, son sıcak günlerin de keyfini Alaçatı'da çıkarıyor. Önceki gün deniz içinde kurulu salıncağa binen güzel model, arkadaşının objektifine poz verdi. Tatilini noktalayıp İstanbul'daki işlerine geri dönmek üzere olan Atuk "Güzel geçen bir yazın daha sonuna geldik. Hoşçakal Çeşme" mesajıyla yaza veda etti.