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Nurgül’un kuzusu

Nurgül’un kuzusu
Şu sıralar Özcan Deniz'le başrolünü paylaştığı 'İkinci Şans' filminin heyecanını yaşayan Nurgül Yeşilçay, önceki gün sevimli bir köpekle objektife poz verdi. Yeşilçay, köpekle çekilen karesini Tarkan'ın "Kuzu Kuzu" şarkısının sözleriyle yayınladı.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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