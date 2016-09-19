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Mini şaşkınlık

Mini şaşkınlık
Sosyetenin ünlü ismi Gül Gölge Saygı, önceki gece Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Çocukları Emir ve Ali'yle bayram tatilinden döndüğünü söyleyen Saygı, objektiflere gülümseyerek poz verdi. Oğulları ise annelerinin aksine şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Doğan SAVAŞ
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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