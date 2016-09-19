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Mega isyan!

Antalya’da konser veren , sürekli kendisini telefonla görüntüleyen hayranlarına sitem etti: ‘Kendinizi konsere verin de eğlenelim biraz’

Mega isyan!
Megastar , Harbiye'deki 7 serilik konser maratonunun ardından önceki akşam da EXPO 2016 kapsamında Antalya'daki sevenleriyle bir araya geldi. Sanatçı, 15 bin kişiyi coşturdu.

Ünlü sanatçı, eski ve yeni şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Megastar, telefonlarıyla konseri kaydeden hayranlarını ise "Telefonları bırakın konserin keyfini çıkarın" diye uyardı.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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