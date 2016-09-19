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İvana büyülendi

İvana büyülendi
Sevgilisi Can Çelebi'yle İtalya'da aşk tatili yapan İvana Sert'in keyfine diyecek yok… Amalfi, Umbria ve San Gimignao gibi İtalya'nın pek çok noktasını gezen ikoncan, önceki gün de Positano'daydı. Şehri kuşbakışı seyre dalan Sert, "Positano'ya aşık oldum" dedi.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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