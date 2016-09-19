Gizemli buluşma

Yakışıklı şarkıcı Yusuf Güney, önceki gün bir bayan arkadaşıyla İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. AVM'de alışveriş turuna çıkan ikili, daha sonra bir restoranda akşam yemeği yedi. Şarkıcı, yanındaki gizemli güzelin ismini vermekten ise kaçındı.