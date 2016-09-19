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Evlilik kaçırdı

Evlilik kaçırdı
Buğra Gülsoy'la sevgilisi Nilüfer Gürbüz, önceki akşam Bebek'teydi. Yakında 2 farklı sinema filmiyle sevenlerinin karşısına çıkacağını söyleyen oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle ne zaman nikah masasına oturacağı sorulduğunda ise cevap vermeden kaçtı.

Doğan SAVAŞ
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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