Ünlü model Tülin Şahin, Oğuzhan Toracı'ya verdiği röportajda 15 Temmuz darbe girişimi hakkında da konuştu. "Türkiye'nin kolay lokma olmadığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Kardeş kardeşe olduğumuz sürece bu ülke yıkılmaz" diye konuşan Şahin, Yenikapı mitingi için ise "O hafta beni dünyadan medya kuruluşları takip ediyordu. Onları Yenikapı'ya götürdüm. Gözlerine inanamadılar" dedi.