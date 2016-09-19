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Bu ne samimiyet birader

Bu ne samimiyet birader
Doğukan Manço, önceki gün Çanakkale'de deniz keyfi yaptı. Manço, güneşlenirken uyuyakaldı. Burnuna konan kelebekle neye uğradığını şaşıran DJ, bu anın fotoğrafını "Bu ne samimiyet birader? Güneşlenen adamı uyandırmak falan? Şimdi bu kelebek kılıklı şey kondu; ama iyi bir şey mi, kötü mü?" notuyla paylaştı.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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