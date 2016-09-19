Bravo kaptan

İspanya’da top koşturan milli gururumuz Arda Turan, yardımseverliğiyle de adından söz ettiriyor. Yıldız futbolcu, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne 10 adet akülü araba bağışlayarak engelli çocuklara umut
Yeşil sahadaki başarısının yanı sıra yardımsever kişiliğiyle de bilinen Arda Turan, bir kez daha alkışlanacak bir davranış sergiledi. Türkiye OmurilikFelçlileri Derneği'ne 10 adet akülü tekerli sandalyebağışlayan Barcelonalı futbolcu, evinden dışarı çıkamayan ve hareket özgürlüğü olmayan onlarca engelli bireyin umudu oldu. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'negizlice tekerlekli sandalye bağışındabulunan Turan'ın bu yardımı derneğin sözcüsü olan ünlü sunucu Ebru Şallı'nın önceki gün yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Dernek bünyesindeki gençlere pilates dersleri vererek ağrılarından kurtulmalarını sağlayan Şallı, ArdaTuran'a şu sözlerle teşekkür etti:
BU İLK YARDIMI DEĞİL "Çok mutlu bir haber paylaşıpörnek bir davranışla güne başlamakistedim. Gönüllü görev aldığımTürkiye Omurilik Felçlileri DerneğiGenel Merkezi'ne milli gururumuzArda Turan'ın yapmış olduğu büyükdesteklerden dolayı ona teşekkürlerimizisunuyoruz." Yaptığı bu yardımla 7'den 70'e herkeseörnek olan yıldız futbolcu daha önce de Bakırköy KadınKapalı Ceza İnfaz Kurumu içindeki Adalet Anaokulu'ndaeğitim alan çocukların yemek masraflarınıkarşılamıştı. Soma'daki maden faciasında babalarınıkaybeden çocuklara da La Liga şampiyonluğu veŞampiyonlar Ligi için aldığı primleribağışlayan Turan, ayrıca bölgeye bir ilkokul ve liseyaptırmak için kolları sıvamıştı.
Derneğin sözcüsü olan Ebru Şallı da pilatesdersleri vererek omurilik ağrısı çekengençlere destek vermişti. Güzel sunucu, ArdaTuran'ın gizlice yaptığı yardımı da instagramsayfasından takipçilerine duyurdu.
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