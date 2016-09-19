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Bravo kaptan

İspanya’da top koşturan milli gururumuz , yardımseverliğiyle de adından söz ettiriyor. Yıldız futbolcu, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne 10 adet akülü araba bağışlayarak engelli çocuklara umut

Bravo kaptan
Yeşil sahadaki başarısının yanı sıra yardımsever kişiliğiyle de bilinen Arda Turan, bir kez daha alkışlanacak bir davranış sergiledi. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne 10 adet akülü tekerli sandalye bağışlayan Barcelonalı futbolcu, evinden dışarı çıkamayan ve hareket özgürlüğü olmayan onlarca engelli bireyin umudu oldu. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne gizlice tekerlekli sandalye bağışında bulunan Turan'ın bu yardımı derneğin sözcüsü olan ünlü sunucu Ebru Şallı'nın önceki gün yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Dernek bünyesindeki gençlere pilates dersleri vererek ağrılarından kurtulmalarını sağlayan Şallı, Arda Turan'a şu sözlerle teşekkür etti:

BU İLK YARDIMI DEĞİL
"Çok mutlu bir haber paylaşıp örnek bir davranışla güne başlamak istedim. Gönüllü görev aldığım Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Merkezi'ne milli gururumuz Arda Turan'ın yapmış olduğu büyük desteklerden dolayı ona teşekkürlerimizi sunuyoruz." Yaptığı bu yardımla 7'den 70'e herkese örnek olan yıldız futbolcu daha önce de Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu içindeki Adalet Anaokulu'nda eğitim alan çocukların yemek masraflarını karşılamıştı. Soma'daki maden faciasında babalarını kaybeden çocuklara da La Liga şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi için aldığı primleri bağışlayan Turan, ayrıca bölgeye bir ilkokul ve lise yaptırmak için kolları sıvamıştı.



Derneğin sözcüsü olan Ebru Şallı da pilates dersleri vererek omurilik ağrısı çeken gençlere destek vermişti. Güzel sunucu, Arda Turan'ın gizlice yaptığı yardımı da instagram sayfasından takipçilerine duyurdu.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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