Aşkkolikler

Sosyal medyada sürekli aşk pozu veren model çift Larissa ile Burak Gacemer romantizm dolu karelerine önceki akşam bir yenisini daha ekledi. Birbirlerini öper gibi yapan ikili, bu pozu "Gel öpeceğim seni" notuyla yayınladı. Hayranları ikiliyi, aşkkolik ilan etti.