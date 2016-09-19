  1. Bravo kaptan
  2. Mini şaşkınlık

Aşkkolikler

Aşkkolikler
Sosyal medyada sürekli aşk pozu veren model çift Larissa ile Burak Gacemer romantizm dolu karelerine önceki akşam bir yenisini daha ekledi. Birbirlerini öper gibi yapan ikili, bu pozu "Gel öpeceğim seni" notuyla yayınladı. Hayranları ikiliyi, aşkkolik ilan etti.
Etiketler:
  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar