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Yolanthe bir tane

Galatasaraylı Sneijder’in eşi Yolanthe Cabau, tam Türk oldu. Bayramda çocuklara el öptürüp harçlık veren Cabau, önceki gün paylaştığı videoyla olay yarattı. Yolanthe, kendini Türk yenge olarak etiketleyerek gönülleri yine fethetti

Yolanthe bir tane
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'in güzel eşi Yolante Cabau, bayramda minikleri sevindirdi. Bayramın son günü eşi ve minik oğlu Xess Xava ile Zorlu AVM'ye giden yenge, bir dükkandan aldığı çikolataları Nişantaşı ve Ortaköy'de çocuklara dağıttı.

TAM TÜRK YENGE
Cabau, elini öptürüp çocuklara harçlık vererek de Türk geleneklerine sahip çıktığını gösterdi. Galatasaraylı taraftarların 'yenge' olarak kabul ettiği Hollandalı oyuncu, yaptığı bu güzel hareketle lakabının hakkını vermiş oldu. Önceki gün de instagram'da Duman grubunun 'Senden Daha Güzel' parçasına video çekerek paylaşan Cabau, "Hiçbir şehri görmedim ben, senden daha özel İstanbul!" diyerek Türkiye'ye olan sevdasını bir kez daha gösterdi. Yolanthe, paylaşımında Türk bayrağı koyup kendini 'yenge' olarak etiketlemeyi de ihmal etmedi. Sosyal medyada dünyanın birçok ülkesinden yüzbinlerce takipçisi olan Yolanthe Cabau'nun sık sık Türkiye'nin reklamını yapması "Gönüllü turizm elçimiz oldu" dedirtti.



TWİTTER YORUMLARI
* Kendi yengemden bile daha çok seviyorum Yolanthe'yi.
* Yenge bizi Duman ettin.
* Yolanthe resmen Türk olmuş. Yakında Türk Sanat Müziği bile söyler.
* Yengenin yeni adı Yonca olsun.
  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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