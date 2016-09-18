Yolanthe bir tane

Galatasaraylı Sneijder’in eşi Yolanthe Cabau, tam Türk oldu. Bayramda çocuklara el öptürüp harçlık veren Cabau, önceki gün paylaştığı videoyla olay yarattı. Yolanthe, kendini Türk yenge olarak etiketleyerek gönülleri yine fethetti
Galatasaray'ın Hollandalıyıldızı Wesley Sneijder'in güzel eşiYolante Cabau, bayramda miniklerisevindirdi. Bayramın son günü eşi ve minikoğlu Xess Xava ile Zorlu AVM'ye gidenyenge, bir dükkandan aldığı çikolatalarıNişantaşı ve Ortaköy'de çocuklara dağıttı.
TAM TÜRK YENGE
Cabau, elini öptürüp çocuklaraharçlık vererek de Türk geleneklerinesahip çıktığını gösterdi. Galatasaraylıtaraftarların 'yenge' olarak kabul ettiğiHollandalı oyuncu, yaptığı bu güzelhareketle lakabının hakkını vermiş oldu.Önceki gün de instagram'da Dumangrubunun 'Senden Daha Güzel' parçasınavideo çekerek paylaşan Cabau, "Hiçbirşehri görmedim ben, senden dahaözel İstanbul!" diyerek Türkiye'ye olansevdasını bir kez daha gösterdi. Yolanthe,paylaşımında Türk bayrağı koyupkendini 'yenge' olarak etiketlemeyi deihmal etmedi. Sosyal medyada dünyanınbirçok ülkesinden yüzbinlerce takipçisi olanYolanthe Cabau'nun sık sık Türkiye'ninreklamını yapması "Gönüllü turizmelçimiz oldu" dedirtti.
TWİTTER YORUMLARI
* Kendi yengemden bile daha çok seviyorum Yolanthe'yi.
* Yenge bizi Duman ettin.
* Yolanthe resmen Türk olmuş. Yakında Türk Sanat Müziği bile söyler.
* Yengenin yeni adı Yonca olsun.
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