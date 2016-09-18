Sevgiliye tatil pozu

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Oyuncu Bensu Soral, önceki gün işadamı sevgilisi Hakan Baş'ın objektifine poz verdi. Aşkının kiraladığı lüks teknede denize açılan güzel oyuncu, muhteşem manzara eşliğinde keyifli saatler yaşadı. Hakan Baş da teknenin dümeninde oturan sevgilisinin yaşadığı huzur dolu anları böyle görüntüledi.
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