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Sahnede doğuracak

Sahnede doğuracak
Kurban Bayramı'nda Bodrum'da sahne alan 'le eşi Ozan Çolakoğlu, önceki gece İstanbul'a döndü. Atatürk Havalimanı'nda görüntülenen ikilinin yorgun olduğu gözlendi. Bornoz tarzı kıyafetiyle dikkat çeken 7 aylık hamile Gülşen "Hamileliğimin sonuna kadar sahnelerdeyim" dedi.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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