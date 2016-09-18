Rengarenk artık Kaçın Kurası

Sevilen dizi Rengarenk yeni kadrosu ve yeni ismiyle kaldığı yerden devam edecek. Yeni sezonda 'Kaçın Kurası' adıyla yoluna devam edecek olan dizinin değişen tek unsuru ismi değil… Senaristi de değişen diziye yeni isimler dahil oldu.



Serhat Teoman, Köksal Engür, Eylem Tanrıver, Burak Tamdoğan, Abidin Yerebakan, Atilla Türkyılmaz ve Burcu Altın Akdoğan gibi başarılı oyuncular diziye katıldı. 'Kaçın Kurası' yeni bölümüyle 23 Eylül Cuma akşamı atv ekranında olacak.