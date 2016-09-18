  1. Nur içinde yat Damat Ferit
  2. Dizi ATV'de izlenir

artık

Rengarenk artık Kaçın Kurası
Sevilen dizi Rengarenk yeni kadrosu ve yeni ismiyle kaldığı yerden devam edecek. Yeni sezonda 'Kaçın Kurası' adıyla yoluna devam edecek olan dizinin değişen tek unsuru ismi değil… Senaristi de değişen diziye yeni isimler dahil oldu.

Serhat Teoman, Köksal Engür, Eylem Tanrıver, Burak Tamdoğan, Abidin Yerebakan, Atilla Türkyılmaz ve Burcu Altın Akdoğan gibi başarılı oyuncular diziye katıldı. 'Kaçın Kurası' yeni bölümüyle 23 Eylül Cuma akşamı atv ekranında olacak.
Etiketler: ,
  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar