Kumsalda uyku keyfi

Önceki gün Bodrum tatilini tamamlayan oyuncu Aslı Tandoğan, tatilin son gecesi 1 buçuk yaşındaki oğlu Atlas'la şezlongda uyuyarak keyif yaptı. Tandoğan ile minik Atlas'ı oyucunun finansçı eşi Cahit Tan Yeşilada fotoğrafladı. Güzel oyuncu bu sevimli kareyi "Ay ışığında kumsalda uyumak gibisi…" notuyla instagram'da yayınladı.