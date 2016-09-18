Hep Yek 2 geliyor

İlk filmiyle kahkaha tufanı yaşatan Hep Yek'in 2. serisinin çekimlerine Orçun Benli'nin yönetmenliğinde önceki gün başlandı. Oyuncu kadrosunda Gürkan Uygun, Gökhan Yıkılkan ve Ali Çatalbaş'ın yer aldığı filmin çekimleri 4 haftada tamamlanacak. 'Hep Yek 2' 2017'nin Ocak ayında seyircisiyle buluşacak.