Ece’nin kıro isyanı

Sunucu Ece Erken, oğlu Eymen'le birlikte önceki gün Zorlu AVM'de alışveriş keyfi yaptı. Keyifli anlar yaşayan Erken, aynı günün akşamında Twitter'da paylaştığı şu mesajla dikkat çekti: "Ortaköy'de yine havai fişek kıroluğu! Düğünlerde, kutlamalarda şu saçmalığı kesseniz artık!" Erken'in bu tweeti hayranlarını ikiye böldü.