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Ece’nin kıro isyanı

Ece’nin kıro isyanı
Sunucu Ece Erken, oğlu Eymen'le birlikte önceki gün Zorlu AVM'de alışveriş keyfi yaptı. Keyifli anlar yaşayan Erken, aynı günün akşamında Twitter'da paylaştığı şu mesajla dikkat çekti: "Ortaköy'de yine havai fişek kıroluğu! Düğünlerde, kutlamalarda şu saçmalığı kesseniz artık!" Erken'in bu tweeti hayranlarını ikiye böldü.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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