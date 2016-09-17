  1. Çilekli açılış
  2. Murat'ı Boz'du

Siyah beyaz şıklık

Siyah beyaz şıklık
Ebru Gündeş, Kurban Bayramı'nın son gününde Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe & SPA Otel'de sahne aldı. Siyah beyaz elbisesiyle göz kamaştıran Gündeş, hayranlarını büyüledi. Şarkı aralarında sevenleriyle bol bol selfie çektiren sanatçı, 'Evet' adlı parçasını söylerken bir hayranı sevgilisine diz çökerek evlenme teklif etti.
Etiketler:
  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar