Murat'ı Boz'du

Türk pop müziğinin mütevazı isimlerinden Murat Boz'un imajından sonra tavırları da bozuldu. Aslı Enver'le aşk yaşayan popçu, önceki gün herkesi şaşırttı. Kurban Bayramı'nın son günü Kıbrıs'taki Viva Otel'de sahne alan ünlü popçuyu sevgilisi Aslı Enver de izlemeye gidince olanlar oldu.



ASLI İSTEMEDİ

Gittiği her mekanda gazetecilere kibar bir şekilde davranan Boz'un bu halinden eser yoktu. Sanatçının oyuncu sevgilisi konseri görüntülemek isteyen gazetecilerden rahatsız olunca popçu, görev başındaki habercileri korumaları aracılığıyla mekandan çıkardı. Bu istek karşısında şoke olan haberciler, dışarı alınırken Aslı Enver de Boz'un sahne aldığı otele gelerek sevgilisini büyük bir keyifle izledi.



İSTEKLERİ BİTMEK BİLMEDİ

Her daim basın mensuplarına saygılı tavırlarıyla büyük takdir toplayan ünlü sanatçının bu kez sevgilisinin kaprisleri nedeniyle görevini icra etmeye çalışan habercilere engel olması "Murat bozuldu" dedirtti. Bu arada popçunun otel görevlilerini bitmek bilmeyen istekleriyle de bunalttığı öğrenildi.



AYDIN HAMZA

