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Mini gezinti

Mini gezinti
Kızı Yasmin'i 5 ay önce dünyaya getiren , önceki gün Zorlu'daydı. Eski formuna kavuşan güzel oyuncunun mini eteğiyle düzgün fiziğini gözler önüne sermesi dikkatlerden kaçmadı.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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