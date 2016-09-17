  1. Murat'ı Boz'du
  2. Cennet’te aşk

Kahve güzeli

Kahve güzeli
Tarzının yanı sıra güzelliği ve fit görüntüsüyle de adından söz ettiren İvana Sert, sırrını açıkladı. Formunu Türk kahvesine borçlu olduğunu söyleyen Sert, kahveyle yaptığı peeling sayesinde de pürüzsüz bir cilde kavuştuğunu dile getirdi.

Günde 5 fincan Türk kahvesi içen ünlü ikoncan, "Türk kahvesi tok tutuyor. Ayrıca vücuttaki yağların yakılmasına da yardımcı oluyor" dedi.
Etiketler:
  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar