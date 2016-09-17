Hoşçakal Damat Ferit

AKCİĞER DEĞİL KARACİĞER
Ailesi başta olmak üzere tüm Türkiye'nin iyi haberlerini beklediği usta oyuncu, ölümüyle milyonları üzdü. Sanatçının yakın dostu Müjdat Gezen ise Akan'ın ölümüne ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Tarık Akan'ı akciğer kanserinden değil, karaciğer kanserinden kaybettik. Akciğerleri tedaviye cevap vermişti. Ancak kanser karaciğerine sıçramış. Eleştirdiğim tek yanı günde 4 paket sigara içmesiydi. O aslan gibi 1.90'lık adam maalesef son zamanlarda erimişti. Hepimizin başı sağ olsun." Tarık Akan'ın oğlu Barış Zeki Üregül, babasının vefatının çok ani olduğunu ve üzgün olduklarını ifade ederek "Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi. Akan için yarın saat 14.00'te Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda cenaze töreni yapılacak. Usta oyuncu Teşvikiye Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı'na son yolculuğuna uğurlanacak.
TARIK AKAN KİMDİR?
Asıl adı Tarık Tahsin Üregül olan Tarık Akan, 13 Aralık 1949 yılında İstanbul'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Makine Yüksek Mühendisliği'nde okuyan Akan, ardından Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 1970'te Ses Dergisi'nin açtığı Sinema Artist Yarışması'nı kazanan efsanevi oyuncu 1971'de 'Solan Bir Yaprak Gibi' filmiyle ilk kez kamera karşısına geçti.
111 FİLMİ VAR
Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Tarık Akan, ardında 111 film ve 4 dizi bıraktı. Yol, Ah Nerede ve Canım Kardeşim gibi pek çok filmle seyircinin gönlünü fetheden ünlü sanatçı, 7 ödül kazanan tek erkek oyuncu unvanını taşıyarak Altın Portakal Film Festivali tarihine geçti.
Uluslararası birçok ödülün de sahibi olan Akan, 1985 yılında Berlin Uluslararası Film Festivali'nde 'Pansiyon' filmiyle Gümüş Ayı Mansiyon Ödülü'nü aldı. Ünlü sanatçı 1982'de Cannes Film Festivali'nde 'Yol' filmiyle 'En İyi Erkek Oyuncu' adayı oldu. Akan, 1973-2002 yılları arasında 12 ödüle layık görüldü.
CANKURTARAN OLDU
Rol aldığı filmlerle yıllarca hayranlarının gönlünde taht kuran merhum sanatçı Tarık Akan, sinemaya geçmeden önce Bakırköy'deki plajlarda cankurtaranlık yapıyordu. Ünlü sanatçı bir yandan da sokaklarda işportacılık yaparak geçimini sağladı.
SEVENLERİ YASTA
Türk Sineması'nın efsane jönü Tarık Akan'ın vefatı hayranlarının yanı sıra ünlü isimleri de üzdü. Acı haberi alan ünlüler üzüntülerini şu sözlerle dile getirdi:
Türkan Şoray: Canımızdan bir parça gitti... O benim, bizim yol arkadaşımızdı. Tarık'ı kaybettik evet ama o hep bizimle olacak. Hep bizimle yaşayacak... Sinemaya ve ülkesine olan aşkıyla, onurlu duruşuyla hep saygıyla anılacak.
Kadir İnanır: Tarık, iyi bir sinemacı, çevresinde sevilen bir insandı! Hepimiz bu dünyadan göçüp gideceğiz.
Ediz Hun: Çok kıymetli ve çok başarılı bir aktördü. Hem komedi hem aşk hem de macera türünde çok değerli filmlere imza attı. Onu çok genç sayılabilecek bir yaşta kaybettik, üzüntümüz çok büyük.
Hülya Koçyiğit: Türk sinemasına çok önemli sanatsal filmler kazandıran bir ustayı kaybettik.
Fatma Girik: Solan bir yaprak gibi düştü Tarık. Türk sinemasında iyi işler yapan, eğitimci, sinemaya çok emeği geçmiş bir adamı iki kelimeyle anlatmak mümkün mü?
Filiz Akın: Hiç ihtimal vermiyordum. O savaşçıdır; tedavi sürecinde kendini göstermek istemedi ama kısa zamanda sağlığına kavuşacaktır diye düşünürken… Güle güle güzel bakışlı arkadaşım.. Nurlar içinde yat.
Engin Altan Düzyatan: Tüm çocukluğum, gençliğim gözümün önünden geçti. Nur içinde yat Tarık Ağabey.
Şahan Gökbakar: Çocukluğumuzun yıldızları, bir bir rahmetli oluyor. Başta Tarık Akan olmak üzere Kemal Sunal, Zeki Alasya ve kaybettiğimiz bütün üstatlara Allah rahmet eylesin. Şimdi orada buluşmuş hep beraber muhabbete kahkahaya doyuyorlardır.
Sinem Kobal: Unutulmayacak bir değerimiz daha aramızdan ayrıldı. Tüm filmlerini büyük bir hayranlıkla izledim. Tarık Akan, nur içinde uyu.
HABABAM EKSİLDİ
Yeşilçam'ın en özel yapıtlarından olan Hababam Sınıfı'nın Hafize Anası Adile Naşit, Dom Dom Ali'si Feridun Şavlı, İnek Şaban'ı Kemal Sunal, Tulum Hayri'si Cem Gürdap'ın ardından Damat Ferit'i Tarık Akan da hayata gözlerini yumdu.
Akan'ın ölümüyle Hababam Sınıfı'nın mevcudundan bir isim daha eksildi. Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, İnek Şaban ve Damat Ferit'in yer aldığı Hababam Sınıfı'ndan bir kareyi "Tek tesellim iki kardeş kavuştunuz. Nur içinde yat" mesajıyla yayınladı.
KAPAT KAPIYI VEYSEL EFENDİ
Tarık Akan'ın vefatı spor dünyasında da büyük üzüntü yarattı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri başsağlığı mesajları yayınladı. Hababam Sınıfı adlı filmde okuldan kaçarak Fenerbahçe maçlarına giden Damat Ferit karakterini canlandıran ünlü aktör için sarı-lacivertli taraftarlar Twitter'da "Kapat kapıyı Veysel Efendi, Tarık Akan gitmesin" diye duygusal mesajlar yayınladı.
BODRUM UNUTMADI
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Tarık Akan'ın vefat haberi, sanatçının yazlığının bulunduğu Bodrum Akyarlar ilçesindeki sevenlerini de üzüntüye boğdu. Akan'ın komşuları sanatçının evinin balkonuna çok sevdiği begonvil çiçeği bıraktılar.
CANKURTARAN OLDU
Rol aldığı filmlerle yıllarca hayranlarının gönlünde taht kuran merhum sanatçı Tarık Akan, sinemaya geçmeden önce Bakırköy'deki plajlarda cankurtaranlık yapıyordu. Ünlü sanatçı bir yandan da sokaklarda işportacılık yaparak geçimini sağladı.
BAŞBAKANDAN TAZİYE MESAJI
Başbakan Binali Yıldırım Tarık Akan'ın vefatının ardından yayınladığı taziye mesajında şunları söyledi: "Türk sinemasının önemli isimlerinden Tarık Akan'ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Tarık Akan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve bütün sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."
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