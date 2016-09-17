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Çilekli açılış

Çilekli açılış
Berksan'ın Bodrum'un yanı sıra İstanbul Asmalımescit'te de sahibi olduğu Çilek Pera'nın açılışı dün akşam gerçekleştirildi. Ortakları İbrahim Çakmak ve Gökhan Saltık ile geceye ev sahipliği yapan , konuklarına çilek ikram etti.

DOĞAN SAVAŞ
Etiketler:
  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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